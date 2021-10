Stichwahl in Linz: „Man weiß, was man kriegt“

Auch Luger sieht den Ausbau der Öffis als einen seiner Arbeits-Schwerpunkte in der kommenden Periode. Weiters will er die Linzer Industrie klimatauglich machen, auf Wasserstoff setzen und auf diese Weise viele neue Arbeitsplätze der Zukunft schaffen. Und natürlich den Kurs, den er eingeschlagen hat, weiterführen: „Wir brauchen keine neuen Themen. Die Wähler haben gezeigt, welche Grundhaltungen sie in Linz mit ihrer Stimme gestärkt haben, und das werden sie am 10. Oktober hoffentlich wieder tun.“