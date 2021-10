Landesparteitag: Freiheitliche wollen in Regierung

Angerer: Asyl, Corona & Co

Die Asyl-Thematik, die Bundespolitik sowie die Landespolitik der SPÖ in Kärnten waren Thema in Anderers Rede: „Die Roten waren schon immer Zentralisten. Die Schwarzen tun zwar so, als ob sie für die Länder und Gemeinden wären, aber das sind auch Zentralisten.“ Auch die Covid-Krise ist nach beinahe zwei Pandemiejahren ein zentraler Punkt.