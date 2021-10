Marco Friedl: Herz-Jubel war für toten Freund

„Das ‘L‘ ist für ihn"

Denn: Friedl dachte in der Sekunde des Triumphs an seinen verstorbenen Freund. Der 23-Jährige griff sich deshalb mit der rechten Hand an sein Herz und streckte mit der linken ein „L“ in den Bremer Nachthimmel. Bei Radio Bremen erklärte Friedl später: „Das war für einen guten Freund namens Lucas, der vor etwa zehn Tagen in Österreich von uns gegangenen ist. Das ‘L‘ ist für ihn."