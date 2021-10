Verurteilter Mörder: Papst bittet um Begnadigung

Die geplante Hinrichtung nicht zu vollziehen, wäre ein „ebenso mutiger Akt der Anerkennung“ der Würde jedes menschlichen Lebens, erklärte der päpstliche Nuntius in den USA, Erzbischof Christophe Pierre, der sich im Namen des Papstes an den Gouverneur wandte. Es gehe nicht um die unzweifelhafte Schwere der Tat und auch nicht um die mutmaßliche geistige Behinderung des Täters Ernest Johnson (61). „Stattdessen möchte Seine Heiligkeit Sie an die einfache Tatsache von Mr. Johnsons Menschsein und die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens erinnern“, heißt es im Schreiben.