Im August mehr Nächtigungen als vor der Krise

Nahmarkt Deutschland ist entscheidend

Bemerkenswert ist der überdurchschnittlich gute August, der wichtigste Monat in der Sommersaison. Dafür gesorgt haben einmal mehr Gäste aus Deutschland. Die Nahmärkte haben in der Krise zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Bodengebundenes Reisen ist der Trend der Stunde. Die Zahl der Nächtigungen von deutschen Urlaubern nahm im August gegenüber 2019 um satte 32,8 Prozent zu. Und das, obwohl die Deutschen schon bisher mit riesigem Abstand die größte Gästegruppe waren.