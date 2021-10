Jürgen Klopp stinksauer wegen neuer Corona-Regeln

Geimpfte Premier-League-Profis können in der anstehenden Länderspielpause zu ihren Fußball-Nationalmannschaften reisen. Die Liga gab am Freitag bekannt, dass immunisierte Kicker nach Länderspielen in einem Land, das auf der sogenannten Roten Liste steht, nicht in Hotelquarantäne müssen. Allerdings müssen sie sich stattdessen für zehn Tage in einer „maßgeschneiderten Quarantäneeinrichtung“ isolieren, zum Beispiel in Räumlichkeiten des Vereins. Liverpool-Coach Jürgen Klopp gefällt diese Regelung aber gar nicht ...