Riesenüberraschung für ÖSV-Riesentorläufer

Am 24. Oktober starten die Ski-Herren am Rettenbachferner oberhalb von Sölden in die neue Skiweltcupsaison. Ob dort auch der Mellauer Patrick Feurstein, der die komplette Vorsaison auslassen musste, mit von der Partie sein wird, ist noch offen. Dennoch gab es für den 24-Jährigen bereits vor dem ersten Rennen großartige Nachrichten.