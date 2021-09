Pinkafeld: Schülerinnen im Park sexuell belästigt

Schon in der vergangenen Woche war es, wie berichtet, zu einem dramatischen Vorfall in Pinkafeld gekommen. In einem Park der Stadt hat ein „junger Bursche“ eine Schülerin und ihre Freundinnen aufgefordert, die Hosen runterzulassen. Auf besonders vulgäre Art habe er mit Worten und Handbewegungen klargemacht, dass er von ihnen Sex will.