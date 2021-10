Oscarpreisträgerin Susan Sarandon ist 75

Die Schlussszene von „Thelma & Louise“ ist unvergesslich: Auf der Flucht vor der Polizei fahren die beiden Freundinnen am Grand Canyon mit ihrem Ford Thunderbird in den Abgrund. Für Susan Sarandon und Geena Davis, die beiden Hauptdarstellerinnen in dem Road-Movie von Regisseur Ridley Scott („Blade Runner“), war das vor 30 Jahren ein Höhenflug ihrer Karriere. Die vielseitige, engagierte und lebenslustige Sarandon feiert am 4. Oktober ihren 75. Geburtstag.