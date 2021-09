„Die Unüberwindbaren“: Salzburg spuckt große Töne

Selbst die in den letzten Jahren des Öfteren wackelig agierende Abwehr hielt sich in den letzten Partien weitgehend schadlos. Dreimal in Folge – gegen Rapid, Kalsdorf und den WAC – blieben Jérôme Onguéné & Co. zuletzt ohne Gegentreffer. Was den Klub dazu verleitete, große Töne zu spucken. „Die Unüberwindbaren“ titelte Salzburg auf seiner Homepage. Eine durchaus gewagte Formulierung.