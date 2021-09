US-Turnstar: „Olympia-Teilnahme war ein Fehler“

Kunstturnstar Simone Biles hat eingestanden, dass ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ein Fehler gewesen sei. „Wenn man sich ansieht, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder einem Olympiateam angehören dürfen“, sagte die 24-jährige US-Amerikanerin.