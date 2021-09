Digitaler Trainer für Jungärzte aus Linz

Spielerisch lernen und das noch mithilfe einer App, die am Smartphone oder Tablet verfügbar ist - was in vielen Bereichen längst normal ist, zieht nun verstärkt in den Gesundheitsbereich ein. Eine Medikamenten-Lernplattform für Jungärzte aus Linz steht in den Startlöchern. Derzeit läuft eine Testphase mit 100 Medizinern.