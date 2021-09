Hier sporteln Doping-„Buddies“ Armstrong & Ullrich

Während Armstrong seine Doping-Vergangenheit nach der Karriere einholte, folgte bei Ullrich ein gesundheitlicher Absturz. Zu Armstrongs 50. Geburtstag vor gut einer Woche hatte der 47 Jahre alte Ullrich in der „Bild am Sonntag“ geschrieben: „Vor gut drei Jahren, in der schwierigsten Phase meines Lebens, warst Du, lieber Lance, für mich da. Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe.“