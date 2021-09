Seltenes Kunststück: Ein Hattrick in vier Minuten

Der FC Rotenberg feierte gegen SW Bregenz den ersten Heimsieg, schlussendlich klar mit 6:0. Obwohl es mit einem 0:0 in die Pause ging. „In der ersten Hälfte war es ein ebenbürtiges Spiel“, stellte Rotenbergs Kevin Bentele klar. Bis er dann aber selber die Zügel in die Hand nahm. Bald nach der 1:0-Führung durch seinen Sturmpartner Eduard Torrez markierte der Deutsche nämlich einen lupenreinen Hattrick - in nur vier (!) Minuten.