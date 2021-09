Lobau-Streik: Blockade in der Wiener Innenstadt

Achter Klima-Streik, Rathaus-Besetzung

Bereits am Freitag war im Rahmen des mittlerweile achten Klima-Streiks von Fridays for Future, der in mehr als 1200 Städten auf der ganzen Welt abgehalten wurde, in Wien das umstrittene Lobau-Projekt zum Thema gemacht worden. Tags zuvor hatten zudem fast zwei Dutzend Aktivisten von Greenpeace den Vorraum des Büros von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Wiener Rathaus besetzt, ehe die Demonstranten am Freitag zur symbolischen Uhrzeit „fünf vor zwölf“ das Gebäude verließen.