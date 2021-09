Olaf Scholz: SPD-Finale aus der Welt von gestern

Ein mitreißendes Wahlkampffinale sieht anders aus. Jenes von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Köln vor der deutschen Bundestagswahl am Sonntag glich eher einer Reise in die Vergangenheit. Alte Themen, alte Musik - trotz vieler junger Menschen im Publikum. Die waren aber eher kritisch eingestellt.