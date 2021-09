Fukunagas Bond ist sicher „maßgefertigt“

Wenn ein Filmemacher und sein Hauptdarsteller in den gleichen Kreisen verkehren, so verbindet das. Bond-Darsteller Daniel Craig hat der Queen bereits seine Aufwartung gemacht. Und Regisseur Fukunaga fachsimpelte mit Prinz Charles, als dieser den Pinewood Studios einen Besuch abstattete. Dass der in Kalifornien geborene Sohn eines Japaners ein Faible für britische Literatur hat, bewies er eindrücklich mit seiner düsteren Gothic-Adaption von Charlotte Brontës Klassiker „Jane Eyre“. Ein Bachelor of Arts in Geschichte schärfte zudem seinen Blick auf vergangene Epochen, was in seinen Arbeiten durch Detailverliebtheit zutage tritt.