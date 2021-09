Spekulationen über einen Verkauf der Energie Ried

Was ist so schlimm dran?

Diese Entscheidung wäre existenzbedrohend. Die Geschäftsführer arbeiten sehr gut mit den ermittelnden Behörden zusammen. Salopp gesagt, ist das so eine Art tätige Reue, die sich schadenersatzmildernd auswirken kann.Die jetzigen Geschäftsführer sind nicht dieVerursacher dieserUnregelmäßigkeiten. Ihre Absetzungkönnte dieKooperationzerstören und so der Schadennoch viel höher ausfallen.