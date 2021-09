Trauer um verstorbenen Fußballer Miha Robic (28)

Miha Robic war seit 2014 als Fußballer in Kärnten aktiv, kickte zuletzt beim FC St. Michael/Lav. Davor spielte er unter anderem bei Kühnsdorf, ATSV Wolfsberg, WAC Amateure, Bleiburg und ASK Klagenfurt. Nach einem kurzen Gastspiel bei Vfl Waldkraiburg in der deutschen Bezirksliga war er erst in diesem Jahr wieder ins Lavanttal zurückgekehrt.