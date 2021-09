Unter 2000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 1707 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden - damit wieder klar weniger als noch am Mittwoch (knapp über 2000 neue Fälle) sowie auch am Vergleichstag der Vorwoche, als 2198 Neuinfizierte gemeldet wurden. Zehn weitere Menschen starben.