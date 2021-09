Botschaft des Friedens mit Blick durch Kameralinse

Siebenjährige Fotografin geehrt

Unter den weiteren Preisträgern findet sich auch noch das Foto „Lap of Peace“ der siebenjährigen Aadhya Aravind Shankar aus dem indischen Bangalore. Es wurde zum „Childrens‘s Peace Image of the Year“ erklärt. Das Werk „Heroes“ des Nigerianers Emeke Obanor fängt die Geschichten von durch die Terrororganisation Boko Haram entführten Mädchen ein. Nate Hofers „One and a Half Acres“ zeigt die von einer Kameradrohne aufgenommenen Bilder eines landwirtschaftlichen Nutzgebietes, welches heute am Standort des ehemaligen Silos für atomare Interkontinentalraketen in Missouri bewirtschaftet wird.