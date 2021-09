Sparkasse OÖ hängt mit Angebot auch Test-Kaiser ab

An Standorten in Linz und Wels wird Blut abgenommen, für die Mitarbeiter außerhalb des Zentralraums wird ein Bus zur mobilen Antikörpertest-Station umgebaut - die Sparkasse OÖ gibt in Sachen Covid-Schutz Vollgas. Mit dem Angebot für die Beschäftigten prescht die Bank aber eher einsam auf der Überholspur dahin.