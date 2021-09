480-PS-Bus wird zur mobilen Antikörpertest-Station

Mehr als 300 Anmeldungen in nur zwei Stunden

In Linz werden die Tests im Sparkasse-OÖ-Business-Center in Urfahr durchgeführt, abseits davon fährt der 480-PS-Bus aus - mit an Bord Mediziner Christian Gabriel und dessen Team. Am ersten Tag meldeten sich binnen zwei Stunden mehr als 300 Beschäftigte für einen Termin an.