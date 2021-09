Kristina Inhof: Die dynamische Naschkatze

„Krone“:Sie gönnen sich eine große Portion Sushi. Die letzte Kraftnahrung, bevor es am Freitag losgeht?

Kristina Inhof: Ja, weil Essen für mich einerseits ein Genuss, aber auch Seelenfutter ist. Wenn ich einen schwierigen Tag hab, dann rettet mich am Abend etwas, das mir irrsinnig gut schmeckt. Gutes Essen gibt mir, so blöd das klingt, mentale Kraft.