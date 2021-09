Paenda: „Als Produzentin führe ich viele Kämpfe“

Drei Frauen, ein Gedanke: „Der Weg zur Gleichberechtigung beginnt nicht erst beim Verhalten des anderen Geschlechts, sondern auch bei uns Frauen selbst.“ Mit ihrer neuen Single „Boys 4 Breakfast“ setzen die drei Musikerinnen PAENDA, KTEE und Vida Noa ein Zeichen für eine erfolgreiche Frauen-Kollaboration. In einer gemeinsamen Songwriter-Session entstand so ein Track, der ausschließlich aus weiblicher Feder stammt - eine Rarität in Österreich. „Wir können und wollen uns gegenseitig unterstützen und der Arbeit anderer Frauen im Musikbusiness Respekt und Aufmerksamkeit geben.“ Eines sollte jedem spätestens jetzt klar sein: Frauen sind genauso talentierte Songwriterinnen, Texterinnen und Produzentinnen wie Männer.