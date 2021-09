Für „Kreuzerl“ winken Tickets für Musikfestival

Wenn es um die Stimmen der türkischen Community geht, lässt sich man sich nicht lumpen. Statt Feuerzeugen, Luftballons oder Kugelschreibern wird allen, die in Linz ihr Kreuzerl bei der SPÖ machen und Arzu Büyükkal ihre Vorzugsstimme schenken, ein Ticket - Kaufpreis ab 40 Euro aufwärts - für ein großes türkisches Musikfestival in Wien versprochen. Ein solches fand bereits vergangenen Samstag im Design Center in Linz statt. Dort mischte sich sogar SP-Stadtchef Klaus Luger unter das potenzielle Wahl-Partyvolk.