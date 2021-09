Landtagspräsidentin besuchte einzigartigen Bäcker

„Es meldete sich damals genau ein Bäckermeister, nämlich Michael Färbinger, bei mir, dem es auch ein Anliegen war, glutenfreies Brot zu erzeugen, das aber dennoch reich an allem ist, was der Mensch täglich braucht. So starteten wir den Versuch, das eigentlich Unmögliche zu schaffen. Erst nach monatelangem Forschen und Arbeiten entstand das erste Pacha-Maia-Urbrot“, so Teufl.