Gefährlicher Einsatz: Anklage wegen Kobra & Co.

Der gefährliche Giftschlangeneinsatz in einer Wohnung in Klagenfurt - wir berichteten ausführlich - hat nun ein gerichtliches Nachspiel. „Wir haben gegen den Tierhalter Anklage wegen Tierquälerei und fahrlässiger Gemeingefährdung eingebracht“, so Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.