Christopher Rothbauer knackt OSV-Kurzbahn-Rekord

Der Niederösterreicher Christopher Rothbauer hat am Samstag in der Vorrunde der International Swimming League (ISL) in Neapel seinen österreichischen Kurzbahn-Rekord über 200 m Brust klar verbessert. Bei Rang drei in 2:04,34 Min. war der 23-Jährige 0,97 Sek. schneller als im Dezember 2019 in Glasgow