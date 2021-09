Punkteteilung in hochdramatischem Ländle-Derby

In der Tabelle liegen beiden Teams vorerst gleichauf an der Spitze, die Fivers Margareten haben am Sonntag die Chance, mit einem Heimsieg über Krems die Führung zu übernehmen. In den weiteren Freitagpartien feierte Graz gegen den punktelosen Aufsteiger BT Füchse einen klaren 34:28-(16:15)-Erfolg, Bärnbach/Köflach schrieb im Duell zweier bisher erfolgloser Teams mit 26:23 (15:10) gegen Ferlach an.