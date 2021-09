Patrick Dempsey war Tyrann am „Grey‘s Anatomy“-Set

War „Dr. McDreamy“ ein McMobber? Ein neues Enthüllungsbuch outet Patrick Dempsey als unausstehlichen Star, der das Set von „Grey’s Anatomy“ terrorisiert haben soll. Laut „How to Save a Life: The Inside Story Of Grey‘s Anatomy“ waren die Beschwerden über den Superstar am Ende der Grund dafür, dass Dr. Derek Shepherd 2015 den Serientod erlitt.