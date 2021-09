Lehaci und Schwarz direkt ins WM-Finale über 200 m

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz sind am Donnerstag in den Vorläufen der Sprint-Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Kajak-Zweier direkt in das A-Finale über 200 m eingezogen. In 39,33 Sek. landeten die beiden Oberösterreicherinnen in ihrem Heat hinter einem weißrussischen und ukrainischen Boot auf Rang drei.