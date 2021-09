Münchner (23) mit Auto frontal gegen Haus gekracht

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht lenkte ein 23-jähriger Mann aus München sein Auto auf der Rosegger Landesstraße in Kärnten in Richtung Rosegg als er in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Haus prallte. Der Lenker und sein Beifahrer (22) wurden dabei leicht verletzt.