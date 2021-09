„Back 4 Blood“: Neuer Trailer zeigt die Kampagne

Publisher Warner Bros. Games und Entwickler Turtle Rock Studios (u.a. „Left 4 Dead“) haben einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Koop-Zombie-Shooter „Back 4 Blood“ veröffentlicht, der einen Einblick in die Geschichte der „risikoreichen Kampagne“ gibt. Im Angesicht der infizierten Horden, welche die Erde durchstreifen, scheint die Menschheit darin ihrem Ende entgegenzusehen. Nur die sogenannten Cleaner könnten „die Horden der Infizierten aufhalten und diejenigen mit ausreichendem Kampfwillen dazu antreiben, sich ihr einstiges Zuhause zurückzuerobern“, so Warner Bros. in einer Mitteilung. Erscheinen soll der Titel am 12. Oktober für Xbox, PlayStation und PC.