Mopedlenker (15) starb nach Kollision mit Traktor

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Gmunden lenkte am Montag gegen 17 Uhr sein Moped im Gemeindegebiet von Laakirchen auf einem Güterweg von Laakirchen kommend Richtung Roitham. Zeitgleich fuhr ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Traktor in den Güterweg Richtung Laakirchen ein. Bei einer unübersichtlichen Kreuzung passierte das schreckliche Unglück. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Mopedlenker mit der Vorderkante der Frontladerschaufel im Thoraxbereich erfasst und durch die Wucht des Aufpralles etwa fünf Meter in das angrenzende Feld geschleudert wurde.