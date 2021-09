Bewaffneter Rechtsextremer in Washington verhaftet

Ein Rechtsextremist mit Machete und Bajonett in seinem Pickup ist am Montag in der US-Hauptstadt Washington nahe der Parteizentrale der Demokraten festgenommen worden. Ihm wird der Besitz verbotener Waffen vorgeworfen - Macheten und Bajonette sind in Washington illegal. Auf das Auto war ein Hakenkreuz und andere rassistische Symbole gemalt. Was der 44-Jährige genau vorhatte, ist noch unklar. Gegen den Verdächtigen wird weiter ermittelt.