Buch über Transplantationen: „Ich will Mut machen“

Lungenhochdruck ist eine seltene, nach wie vor unheilbare Erkrankung. Sie kann Menschen jeden Alters treffen und verläuft ohne Behandlung tödlich. 2005 wurde die Pulmonale Hypertonie bei Rani Gindl diagnostiziert. „Ich hatte danach ein Burn-out, habe mein Leben drastisch geändert und eine Ausbildung in Yoga und Ayurveda gemacht“, so die 43-Jährige. Die Krankheit machte sich in den folgenden Jahren mehr und mehr bemerkbar.