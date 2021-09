Granerud gewinnt Sommer-GP in Tschaikowski

Granerud führt nach drei Siegen mit 300 Zählern vor dem ÖSV-Springer Jan Hörl (196). Nach der Absage von Rasnov (ROU) sind nur noch zwei Bewerbe ausständig. Die ÖSV-Männer sind am 25. September beim Heimbewerb in Hinzenbach wieder am Start, die rot-weiß-roten Frauen absolvieren dann noch das gemeinsame Sommer-GP-Finale in Klingenthal am 2. Oktober.