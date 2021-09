Enthüllt: „Marvel‘s Wolverine“ wetzt die Krallen

Neben „Marvel‘s Spider-Man 2“ arbeitet Insomniac noch an einem weiteren Superhelden-Titel: Im Rahmen eines PlayStation-Showcases enthüllte das Entwicklerstudio am Donnerstagabend „Marvel‘s Wolverine“ - ein „eigenständiges Abenteuer“, das „frischen Wind in die Superhelden-Geschichten bringen will, dabei aber auch die menschliche Seite eines nach außen hin so harten, kalten Heldens in den Vordergrund stellt“. Wir warten gespannt, und voraussichtlich auch noch ein ganzes Weilchen - einen Veröffentlichungstermin, geschweige denn ein Veröffentlichungsjahr hat Sony nämlich nicht genannt.