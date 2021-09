Krankenhäuser-Chef appelliert: „Gehen Sie impfen!“

In Vorarlberg befanden sich am Mittwochabend 21 Personen in Spitalsbehandlung, davon sieben auf Intensivstationen. Laut Fleisch waren sechs der sieben Intensivpatienten nicht gegen das Virus geimpft. Für ihn war das „ein klares Zeichen dafür, dass nicht geimpfte Patienten vermehrt auf der Intensivstation landen“. Vor genau einem Jahr hatte in Vorarlberg nur eine mit dem Coronavirus infizierte Person einer Intensivbehandlung bedurft.