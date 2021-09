20. Todestag: Grab von Volksheld Massoud zerstört

Das Grab von Ahmad Shah Massoud, legendärer Anführer der afghanischen Nordallianz und Taliban-Widersacher, ist offenbar geschändet worden. In sozialen Netzwerken kursierten am Donnerstag Fotos und Videos vom teils zerstörten Grab Massouds in der Widerstands-Hochburg Panjshir. Auf diesen ist zu sehen, dass die Glasplatte über dem Grab kaputt ist und der Stein am oberen Ende des Grabes umgefallen und in drei Stücke zerbrochen ist. Massouds Todestag jährt sich am Donnerstag zum 20. Mal.