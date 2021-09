Der Skiweltcup kehrt wieder nach Kanada zurück

Der Weltcupauftakt erfolgt am 23./24. Oktober mit je einem Riesentorlauf für Frauen und Männer in Sölden. Für 13./14. November ist je ein Parallelrennen in Lech/Zürs angesetzt, für 20./21. November zwei Slaloms der Frauen in Levi. Für die Männer geht es dann nach Lake Louise und anschließend in die USA nach Beaver Creek (3.-5.12./zwei Super-G, eine Abfahrt), der Frauen-Tross reist über Killington (27./28.11./Riesentorlauf, Slalom) nach Kanada.