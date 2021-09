Freie Fahrt mit allen Kärntner Öffis bis Sonntag

Für jede Reise das passende Gefährt

Besonders beliebt ist aber auch die Busvermietung an Gruppen. Firmen, Schulen, Gemeinden oder Vereine zählen hier zu den Stammkunden. Ob acht oder 60 Sitzplätze - Ebner Reisen hat für jede Gruppengröße das passende Gefährt. Einfach den kostenlosen Reisekatalog anfordern! Für Reisen, die in Kürze beginnen, gibt es übrigens noch Restplätze, wie etwa für die Vier-Tage-Busreisen in die Toskana.