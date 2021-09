Fußball schon bald nur noch für Geimpfte?

Im Fall der Bundesliga kommt in diesem Zusammenhang noch ein weiterer Aspekt hinzu. Kicker in der höchsten Spielklasse sind Profis - den Ungeimpften oder Genesenen unter ihnen die Teilnahme an Trainings und Spielen zu untersagen, käme einem Verbot gleich, den Job auszuüben. „Wir reden hier nicht von Freizeit, sondern von Arbeit. Dienstnehmer würden in ihrem Arbeitsrecht beschränkt werden, das ist ein heikles Thema“, sagte der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer, so wie Hollerer Jurist.