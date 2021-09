Österreichs Rodel-Nationalteam zeigt seine Muskeln

Am 2. November folgt schließlich die Anreise nach China, wo 13 Tage später die Weltcupsaison mit der Premiere der Olympiabahn in Peking eingeläutet wird. Im Anschluss geht es nicht wie ursprünglich geplant in Übersee, sondern im russischen Sotschi weiter - und das mit einem Doppelpack. Der Heimweltcup in Igls wird im Anschluss an Altenberg am 18. und 19. Dezember gerodelt.