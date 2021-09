Thiem schwärmt: „Unser Spiel hat einen neuen Star“

Nadal: „Ein fantastischer Spieler“

Der vielleicht berühmteste Landmann von Alcaraz, Rafael Nadal, der wie Federer und auch Thiem in New York fehlt und auch für den Rest der Saison passen musste, hatte es übrigens schon im Mai prophezeit: „Ich glaube wirklich, dass er in naher Zukunft ein fantastischer Spieler sein wird.“