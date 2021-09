Pflichtgespräche und Kontrollen bei Heimunterricht

Präsenzunterricht ist jedenfalls Priorität, das hat die Politik klargestellt. Aber was, wenn die Inzidenzen auf 300, 400 oder mehr steigen? In solchen Fällen will Faßmann regional genauer schauen: „Dann antworten wir mit regionalen Maßnahmen“, wie etwa mit strengeren Maskenregeln. Jedenfalls will Faßmann aber „berechenbare Maßnahmen“, von denen klar ist, wann sie enden, und „weg von großflächigen Maßnahmen“. Der Präsenzunterricht, wo immer er möglich ist, sei auch das beste Instrument, um psychische Probleme zu verhindern. „Dieser gibt Jugendlichen eine Zeit- und Sinnstruktur zurück. Das beste Instrument dagegen ist Schule.“