Marko: „Das zeigt, dass wir die Schnelleren sind“

An die 70.000 Fans werden an der Strecke erwartet. Und die dürfen auf volle Action hoffen, geht’s doch in Zandvoort auch durch die beiden Steilkurven Hugenholtz und Luyendijk. „Da drückt’s dich richtig rein, das Gefälle ist ärger als in Daytona“, so Marko, dessen Piloten die Reise ins Unbekannte auf dem Simulator trainierten: „Aber in der Praxis schaut das immer anders aus.“