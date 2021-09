So reagiert man richtig bei Autobahn-Pannen

Unfall bei mäßigem Verkehr und guter Sicht

Um 5 Uhr in der Früh, bei mäßigem Verkehr und guter Sicht. Mit an Bord zwei Kleinkinder auf der Rücksitzbank. „Der Urlauber hatte das Licht und die Warnblinkanlage eingeschaltet. Ein Zeuge konnte dem Hindernis auf der dritten Spur problemlos ausweichen“, so Oberst Willy Konrath von der Verkehrsabteilung der Landespolizei Niederösterreich.