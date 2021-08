Drama auf A2: Kind bei Auffahrunfall getötet

Schrecklicher Unfall am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich: Im Zuge einer Autopanne kam es zu einem Auffahrunfall. Im vorderen Fahrzeug saßen auf der Rückbank zwei Kinder: Eines starb noch an der Unfallstelle, das zweite Kind ist schwerst verletzt.